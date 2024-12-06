Украинские инженеры Brave1 создали новый беспилотник "Эльф-П" для уничтожения российских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и продемонстрировал соответствующее видео.

Министр отметил, что разведывательные дроны оккупанты используют для наведения ракет и беспилотников, таких, как "Искандер" и "Ланцет". Использование ракет ПВО для их сбивания является дорогостоящим и неэффективным, поэтому было разработано доступное решение – дрон "Эльф-П".

"Бойцы используют этот дрон на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов БпЛА "Эльф-П", – подчеркнул Федоров.

По словам Федорова, Brave1 помог производителю сделать все необходимые шаги по кодификации по стандартам НАТО, а также опробовать в боевых условиях.

"Сейчас производитель совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "шахедов", – добавил министр.