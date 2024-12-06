Федоров показав, як новий український безпілотник "Ельф-П" знищує російські розвіддрони
Українські інженери Brave1 створили новий безпілотник "Ельф-П" для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і продемонстрував відповідне відео.
Міністр зазначив, що розвідувальні дрони окупанти використовують для наведення ракет і безпілотників, як-от "Іскандер" та "Ланцет". Використання ракет ППО для їх збиття є дорогим і неефективним, тому було розроблено доступне рішення – дрон "Ельф-П".
"Бійці використовують цей дрон на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках. У нас уже багато підтверджень уражень російських розвіддронів БпЛА "Ельф-П", – підкреслив Федоров.
За словами Федорова, Brave1 допоміг виробнику зробити всі необхідні кроки для кодифікації за стандартами НАТО, а також випробувати у бойових умовах.
"Зараз виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення "шахедів", – додав міністр.
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