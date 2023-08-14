Воины ССО Украины с помощью FPV-дрона уничтожили катер с российскими оккупантами. Видео операторов 73 морского центра специального назначения опубликовано в Telegram Сил специальных операций.

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Как отмечается, воины Сил специальных операций, работающих на южном направлении, запечатлели момент уничтожения оккупантов.

На видео показано, как операторы ССО направляют беспилотник на катер россиян. Те пытаются маневрировать по воде, однако дрон заходит на траекторию удара.

"Несмотря на попытки российских военных вывести катер из-под удара, плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено", – говорится в сообщении.

Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.

Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

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