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FPV-дрон воинов ССО догнал и уничтожил катер российских оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 18:43
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Воины ССО Украины с помощью FPV-дрона уничтожили катер с российскими оккупантами. Видео операторов 73 морского центра специального назначения опубликовано в Telegram Сил специальных операций.

Как отмечается, воины Сил специальных операций, работающих на южном направлении, запечатлели момент уничтожения оккупантов.

На видео показано, как операторы ССО направляют беспилотник на катер россиян. Те пытаются маневрировать по воде, однако дрон заходит на траекторию удара.

"Несмотря на попытки российских военных вывести катер из-под удара, плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено", – говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы СБУ устроили "судный день" российскому "Терминатору". Видео уничтожения FPV-дронами

Наталья Медведева
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войнассоFPV-дрон
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