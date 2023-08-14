Воїни ССО України за допомогою FPV-дрону знищили катер з російськими окупантами. Відео операторів 73 морського центру спеціального призначення опубліковано в Telegram Сил спеціальних операцій.

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Як зазначається, воїни Сил спеціальних операцій, що працюють на південному напрямі, зафіксували момент знищення окупантів.

На відео показано, як оператори ССО направляють безпілотник на катер росіян. Ті намагаються маневрувати по воді, проте дрон заходить на траєкторію удару.

"Попри спроби російських військових вивести катер з-під удару, плавзасіб з екіпажем із трьох бійців було знищено", – йдеться у повідомленні.

Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись з човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

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