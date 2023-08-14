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FPV-дрон воїнів ССО наздогнав та знищив катер російських окупантів – відео видео

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14.08.2023, 18:43
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Воїни ССО України за допомогою FPV-дрону знищили катер з російськими окупантами. Відео операторів 73 морського центру спеціального призначення опубліковано в Telegram Сил спеціальних операцій.

Як зазначається, воїни Сил спеціальних операцій, що працюють на південному напрямі, зафіксували момент знищення окупантів.

На відео показано, як оператори ССО направляють безпілотник на катер росіян. Ті намагаються маневрувати по воді, проте дрон заходить на траєкторію удару.

"Попри спроби російських військових вивести катер з-під удару, плавзасіб з екіпажем із трьох бійців було знищено", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бійці СБУ влаштували "судний день" російському "Термінатору". Відео знищення FPV-дронами

Наталія Медведєва
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війнассоFPV-дрон
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