В почти полностью захваченной российскими оккупантами Мариуполе продолжаются уличные бои. Фрагмент одного такого боевого эпизода с участием украинских военнослужащих, воюющих в условиях полного окружения, показал в Telegram журналист Роман Бочкала.

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На видео воины сил обороны Украины в ходе вылазки встретили танк с пехотой россиян.

Однако, пока они планировали уничтожение противника, попали в засаду в частном секторе. В результате перестрелки один боец получил ранение.

Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Глава УПЦ МП Онуфрий просит Путина дать возможность украинским военным покинуть Мариуполь.

Какие есть варианты для защитников Азовстали: какие возможности обсуждали бойцы.

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Евгений Пилипенко

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