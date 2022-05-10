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Фрагмент уличного боя в Мариуполе сняли на экшн-камеру: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 06:25
Скриншот
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В почти полностью захваченной российскими оккупантами Мариуполе продолжаются уличные бои. Фрагмент одного такого боевого эпизода с участием украинских военнослужащих, воюющих в условиях полного окружения, показал в Telegram журналист Роман Бочкала.

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На видео воины сил обороны Украины в ходе вылазки встретили танк с пехотой россиян.

Однако, пока они планировали уничтожение противника, попали в засаду в частном секторе. В результате перестрелки один боец получил ранение.

  • Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
  • Глава УПЦ МП Онуфрий просит Путина дать возможность украинским военным покинуть Мариуполь.
  • Какие есть варианты для защитников Азовстали: какие возможности обсуждали бойцы.

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Евгений Пилипенко
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мариуполь война
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