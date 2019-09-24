ГБР сообщило экс-нардепу о подозрении в хулиганстве: видео

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Бывшего народного избранника подозревают в хулиганстве, которое выразилось в грубом нарушении общественного порядка

В Киеве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в хулиганстве бывшему народному депутату. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как уточнили в бюро, речь идет о хулиганстве, которое выразилось в грубом нарушении общественного порядка. Бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство в деле осуществляет Генпрокуратура.

Имя депутата в ГБР не называют, однако, согласно деталей инцидента, вероятно, речь идет о Максиме Микитасе.

  • 5 июля 2019 года тогда еще действующий нардеп ворвался в помещение поселкового совета Любеча (Черниговская область) и во время сессии нанес телесные повреждения его председателю.
  • Позже ГБР открыло уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Теги: экс-депутат, подозрение, хулиганство, гбр
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