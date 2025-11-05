Государственная пограничная служба заявила о задержании во Львовской области отца и сына, которые дронами хотели переправить сигареты в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, инцидент произошел вблизи города Мостиска, в 7 километрах от государственной границы: двое местных жителей пытались отправить за границу 2 850 пачек сигарет без марки акцизного налога, использовав для этого три БпЛА типа самолетик.

"Мужчины оборудовали тайник, где хранили сигареты и прятались от пограничников. Они подняли в воздух два дрона с грузом, а третий готовили к взлету", – рассказали в ГПСУ.

Мужчины пытались убежать после того, как увидели пограничников, при этом оставив автомобиль, технику и сигареты – сына удалось задержать сразу, а отца нашли с помощью беспилотника с ночным видением, пишет ведомство.

"На месте изъяли три летательных аппарата, 23 аккумулятора для БпЛА, ноутбук, пульт управления, флеш-накопители с GPS-маршрутами и другое оборудование, которое использовалось для организации преступления", – добавили в сообщении.

По этому инциденту областное управление Бюро экономической безопасности открыло уголовное дело, статья не указывается.

Фото: ГПСУ

