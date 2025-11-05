Державна прикордонна служба заявила про затримання у Львівській області батька і сина, які дронами хотіли переправити сигарети до Польщі. Про це повідомила пресслужба відомства.

За його даними, інцидент стався поблизу міста Мостиська, за 7 кілометрів від державного кордону: двоє місцевих жителів намагалися відправити за кордон 2 850 пачок сигарет без марки акцизного податку, використавши для цього три БпЛА типу літачок.

"Чоловіки обладнали схованку, де зберігали цигарки та ховалися від прикордонників. Вони підняли у повітря два дрони з вантажем, а третій готували до злету", – розповіли в ДПСУ.

Чоловіки намагалися втекти після того, як побачили прикордонників, при цьому залишивши автомобіль, техніку й сигарети – сина вдалося затримати одразу, а батька знайшли за допомогою безпілотника з нічним баченням, пише відомство.

"На місці вилучили три літальні апарати, 23 акумулятори для БпЛА, ноутбук, пульт керування, флешнакопичувачі з GPS-маршрутами та інше обладнання, що використовувалося для організації злочину", – додали в повідомленні.

За цим інцидентом обласне управління Бюро економічної безпеки відкрило кримінальну справу, статтю не вказано.

Фото: ДПСУ

