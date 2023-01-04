UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: В РФ активизировались партизаны. Возле Красноярска остановили военные эшелоны — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 12:43
Взрывы на железной дороге в РФ (Фото: скриншот видео)
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва

Внутри РФ активизировалось движение сопротивления, в районе Красноярска партизаны остановили движение военных эшелонов на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики фиксируют активизацию партизанского движения в России — в ночь на 4 января сопротивление в очередной раз остановило движение гражданских поездов и военных эшелонов возле Красноярска. 

ГУР отмечает, что в 2023 году — это по крайней мере шестой случай саботажа на железных дорогах в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движений военных эшелонов. 

В прошлом году было зафиксировано около 40 подобных событий, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов. 

Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления мобилизации диктатором Владимиром Путиным, резюмировали в сообщении. 

Читайте также: В России партизаны устраивают диверсии, чтобы подорвать логистику — британская разведка

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война разведка сибирь красноярск партизаны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 