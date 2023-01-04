Внутри РФ активизировалось движение сопротивления, в районе Красноярска партизаны остановили движение военных эшелонов на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики фиксируют активизацию партизанского движения в России — в ночь на 4 января сопротивление в очередной раз остановило движение гражданских поездов и военных эшелонов возле Красноярска.
ГУР отмечает, что в 2023 году — это по крайней мере шестой случай саботажа на железных дорогах в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движений военных эшелонов.
В прошлом году было зафиксировано около 40 подобных событий, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.
Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления мобилизации диктатором Владимиром Путиным, резюмировали в сообщении.
- Подпольщики в РФ поджигают военкоматы и пускают поезда под откос.
- В октябре под российским Брянском подорвали участок железной дороги в 20 километрах от границы с Беларусью.
- Во временно оккупированном Крыму, Херсонской и части Запорожской областей существует мощное партизанское движение, которое будет только усиливаться, заявляли в ГУР.
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