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Под Брянском подорвали железнодорожные пути в 20 км от границы с Беларусью – фото

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24.10.2022, 23:31
Под Брянском подорвали железнодорожные пути в 20 км от границы с Беларусью – фото - Фото
Фoто - брянскі Telegram-канали

Под российским Брянском подорвали участок железной дороги в 20 километрах от границы с Беларусью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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По его данным, вечером 24 октября на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка "сработало неизвестное взрывное устройство", в результате чего повреждены железнодорожные пути.

Под Брянском подорвали железнодорожные пути в 20 км от границы с Беларусью – фото

Как пишет мониторинговый канал военной активности Беларускі Гаюн, данный межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок между РФ и Беларусью, и из-за взрыва эшелоны не смогут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.

Под Брянском подорвали железнодорожные пути в 20 км от границы с Беларусью – фото

  • С территории Беларуси регулярно отправляются эшелоны с боеприпасами и военной техникой для российских оккупантов.
  • В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
  • По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

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Оксана Житнюк
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война взрыв железная дорога беларусь брянск брянская область
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