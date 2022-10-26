В России партизаны устраивают диверсии, чтобы подорвать логистику — британская разведка

В России продолжают действовать немногочисленные партизанские группы, которые устраивают акции саботажа, чтобы подорвать логистику оккупантов. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают заявление губернатора Брянской области РФ от 24 октября, когда тот заявил, что взрывное устройство повредило железную дорогу в районе поселка Новозыбково, который расположен в 15 км от границы РФ и Беларуси — данная ж/д линия является основной логистической артерией между югом Беларуси и Россией.

Ответственность за диверсию взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны" — это как минимум шестой с июня инцидент на железной дороге, за который группа взяла на себя ответственность.

Британцы отмечают, что подобные акции являются частью более широкой тенденции диверсий на железных дорогах как в России, так и в Беларуси.

Оккупанты в основном используют железную дорогу для переброски войск в Украину, но с огромной сетью протяженностью более 33 000 км, в основном пересекающей изолированные районы, российская система ж/д чрезвычайно уязвима.

Российское руководство будет все больше обеспокоено тем, что даже небольшой группы граждан, которые против войны, достаточно, чтобы прибегнуть к физическому саботажу, констатировали в сводке.

С территории Беларуси регулярно отправляются эшелоны с боеприпасами и военной техникой для российских оккупантов.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

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Дмитро Гриниченко

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