В России партизаны пускают поезда под откос и поджигают военкоматы — The Insider
В России после начала полномасштабной войны против Украины активизировалось партизанское движение — подпольщики поджигают военкоматы и пускают поезда под откос. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на представителей партизанских групп.
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ произошло как минимум 23 атаки на военкоматы, из которых 20 — непосредственно поджоги коктейлями Молотова. За поджогами стояли самые разные не скоординированные движением группы, в частности: левые анархисты, проукраинские активисты и ультраправые группы.
Также с конца февраля в России активизировалась рельсовая война, только по информации СМИ, с марта по июнь в РФ сошли с рельсов 63 товарных поезда, что почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Издание нашло "боевых анархистов", которые взяли на себя ответственность за рельсовую войну в РФ. Представители "Боевой организации анархо-коммунистов" рассказали, как задержали поезда к военной части во Владимирской области, где размещен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.
"К сожалению, диверсия была обнаружена вечером 25 июня. Тем не менее даже в таком виде диверсия нанесла вред противнику, задержав передвижение составов с военным оборудованием и причинив экономический ущерб в связи с необходимостью восстановления ж/д путей", — рассказали партизаны.
Анархисты признают, что вдохновились деятельностью партизан из Беларуси, которые подрывали логистику российских войск на первом этапе полномасштабного вторжения, когда россияне атаковали Киев.
- Украинские партизаны, похоже, нацелены на железнодорожные пути, которые использует Россия возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
- Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что погиб гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.
- На юге нарастает партизанское движение, а России трудно удерживать Херсон и расстраивать в регионе оккупационные администрации.
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