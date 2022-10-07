В Крыму, Запорожской и Херсонской областях есть мощное партизанское движение — разведка
Во временно оккупированном Крыму, Херсонской и части Запорожской областей существует мощное партизанское движение, которое будет только усиливаться. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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По его словам, есть закон Украины о национальном сопротивлении, где сказано, что нужно делать, кто руководит и координирует данные вопросы. Он отметил, что разведка понимает, как организовать, поддержать и скоординировать усилия, а поэтому партизанское движение будет только усиливаться.
Разведчик сказал, что существует мощное движение сопротивления в Крыму, а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, однако работа партизан состоит не только в уничтожении коллаборационистов.
"Кстати, все списки коллаборантов, которые организовывали и фальсифицировали псевдореферендумы, вся информация у нас есть, в том числе и благодаря жителям оккупированных территорий. С первого дня информация поступает в режиме онлайн", — заявил он.
Скибицкий подчеркнул, что оккупанты пытаются не просто удерживать линию фронта, а активно применять Росгвардию и подразделения Федеральной службы безопасности РФ для усиления и установления полного контроля над оккупированными территориями, однако это не мешает движению сопротивления.
- Недавно сообщалось, что заместитель гауляйтера Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер, после того как неизвестный расстрелял его из пистолета. Позже пропагандисты РФ заявили, что "гибель" Гуры была инсценировкой ФСБ.
- По неподтвержденной официально информации, в собственном доме во временно оккупированной Россией Голой Пристани Херсонской области якобы убит коллаборационист – бывший нардеп IX созыва Рады Алексей Ковалев.
- Ранее российские пропагандисты сообщили о гибели полковника ФСБ РФ Алексея Катериничева, который был гауляйтером во временно оккупированном Херсоне.
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