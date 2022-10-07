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В Крыму, Запорожской и Херсонской областях есть мощное партизанское движение — разведка

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 16:31
В Крыму, Запорожской и Херсонской областях есть мощное партизанское движение — разведка - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Крыму, Херсонской и части Запорожской областей существует мощное партизанское движение, которое будет только усиливаться. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, есть закон Украины о национальном сопротивлении, где сказано, что нужно делать, кто руководит и координирует данные вопросы. Он отметил, что разведка понимает, как организовать, поддержать и скоординировать усилия, а поэтому партизанское движение будет только усиливаться.

Разведчик сказал, что существует мощное движение сопротивления в Крыму, а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, однако работа партизан состоит не только в уничтожении коллаборационистов. 

"Кстати, все списки коллаборантов, которые организовывали и фальсифицировали псевдореферендумы, вся информация у нас есть, в том числе и благодаря жителям оккупированных территорий. С первого дня информация поступает в режиме онлайн", — заявил он. 

Скибицкий подчеркнул, что оккупанты пытаются не просто удерживать линию фронта, а активно применять Росгвардию и подразделения Федеральной службы безопасности РФ для усиления и установления полного контроля над оккупированными территориями, однако это не мешает движению сопротивления. 

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Дмитро Гриниченко
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война разведка временно оккупированные территории партизаны
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