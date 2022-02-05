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"Харьков – это Украина". Тысячи харьковчан вышли на Марш единства – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 16:25
Марш единства в Харькове (Фото - Татьяна Доцяк, Facebook)
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Сегодня, 5 февраля, в Харькове проходит Марш единства. Люди вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую позицию.

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Как сообщает Суспільне, участники начали собираться на площади Конституции около 13:30, а в 14:20 колонна двинулась по улице Сумской. Мероприятие организовал Штаб обороны Харьковщины. По данным организаторов, на акцию вышли около 5000 человек.

Харьковчане идут под национальными флагами, также можно заметить и флаги Украинской повстанческой армии и плакаты "Харьков – это Украина".

Звучат лозунги "Слава Україні!", "Україна – понад усе!", "Одна, єдина соборна Україна!", "Схід і захід разом!" и зарожденная в Харькове в 2014 году фанатская кричалка о Путине.

На акции звучат украинские патриотические песни, также участники спели Гимн Украины.

Колонну замыкают полицейские автобусы, а вдоль идут правоохранители с собаками.

Корреспондент сообщает, что Харьковский горсовет хотел запретить Марш единства из-за угрозы провокаций, но суд отказал мэрии.

  • В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".
  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.
  • Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Харьков отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас". 
  • Министр обороны Алексей Резников сказал, что восточная граница – самое рискованное направление, но практически уверен, что Харьков не оккупируют.
Оксана Житнюк
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