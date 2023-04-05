Бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады уничтожили гаубицу "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирных жителей Херсонской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что артиллеристы 406 ОАБр имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили пушку 2A36 "Гиацинт-Б.

Из орудия россиян обстреливали мирные населенные пункты в Херсонской области.

На записи можно увидеть прямое попадание в гаубицу и ее уничтожение.

СПРАВКА. 2А36 "Гиацинт-Б" — советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии, и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. Бьет на расстояние от 28 до 33,5 км.

Дмитро Гриниченко

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