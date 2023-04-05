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Херсонская область. Воины 406 ОАБр прямым ударом уничтожили гаубицу "Гиацинт-Б" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 18:19
Уничтожение гаубицы "Гиацинт-Б" (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады уничтожили гаубицу "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирных жителей Херсонской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что артиллеристы 406 ОАБр имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили пушку 2A36 "Гиацинт-Б.
Из орудия россиян обстреливали мирные населенные пункты в Херсонской области.
На записи можно увидеть прямое попадание в гаубицу и ее уничтожение. 
СПРАВКА. 2А36 "Гиацинт-Б" — советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии, и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. Бьет на расстояние от 28 до 33,5 км. 

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Дмитро Гриниченко
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обстрелвойнаХерсонская областьартиллериягиацинт
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