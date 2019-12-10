Хинкальщик и продавец белья. Кто спонсировал Слугу народа - Bihus

В третьем квартале 2019 года партия Слугу народа получила более 100 млн гривень поддержки от физических и юридических лиц. По данным журналистов Bihus.info, часть компаний, которые финансировали партию, имеют "явные признаки фиктивности".

Один из "спонсоров" СН - ООО Ярославова реклама. Эта фирма перевела на счет партии 3,3 млн гривень. Владелец фирмы - 22-летний Ярослав Кузка, который работает поваром в одном из ресторанов Киеве, где лепит хинкали, а по адресу, где зарегистрирована его компания, о такой фирме никогда не слышали.

ООО Компания Пром Импорт пожертвовала СН около 500 000 гривень. Фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации, где в одном помещении прописан ряд компаний, которые там не функционируют. Владелица компании Юлиана Куку продает женское белье.

"Это благотворительный взнос, который мы можем сделать кому-угодно, правильно? Вот мы и сделали", - заявила Куку.

Еще один донор партии - Дары Закарпатья 1979, который внес пожертвование в размере 3,3 млн гривень. Артем Микулинский - ее владелец, фигурирует в целом ряде уголовных дел из-за мелких краж и драк с женой.

В июле сообщалось, сколько, предположительно, государственных денег получат политические партии в следующем году.

2 октября Рада приняла законопроект, сокративший госфинансирование партий вдвое.

26 ноября в Слуге народа сказали , сколько партия получит денег из бюджета.

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