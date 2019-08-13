Хомчак представил в Донбассе нового командующего штаба ООС: видео

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Владимир Кравченко был был назначен командующим штаба операции объединенных сил 5 августа

12 августа во время рабочей поездки в Донецкую область начальник Генштаба Руслан Хомчак представил нового командующего штаба операции объединенных сил Владимира Кравченко личному составу. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Хомчак отметил, что указом президента № 578 от 5 августа 2019 генерал-лейтенант Александр Сырский назначен командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Генерал Кравченко остается тут с вами выполнять самые важные задачи, которые сейчас стоят перед Вооруженными Силами Украины и перед нашим государством. Я уверен, что с теми задачами, которые стоят сегодня перед личным составом объединенных сил, они будут выполнены", - сказал Хомчак.

Кравченко до назначения, с лета 2017 года, был командиром войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Управление "Севера" находится в Чернигове. Территория его ответственности – военно-сухопутная зона "Севера": это Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.

Новый командующий ООС – не медийная фигура. Редкие упоминания о нем в прессе (преимущественно регионального уровня) связаны с учениями военных, их награждениями и новой системой питания, - он позиционирует себя как ее сторонник.
Карьерным ростом Владимир Кравченко во многом обязан пятому президенту Петру Порошенко. Зимой 2014 года Порошенко присвоил ему звание генерал-майора, а в 2018-м – звание генерал-лейтенанта.

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Теги: Владимир Зеленский, видео, руслан хомчак, александр сырский, владимир кравченко
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