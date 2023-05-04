UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Игнат о советских самолетах: Это как воевать с одним пистолетом против пяти автоматов видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 17:43
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео
Взрывы в Кремле. Опубликован момент якобы удара БПЛА по администрации Путина — видео

Украина не может эффективно противодействовать российской авиации советскими самолетами. Об этом для YouTube-канала LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Устаревшие морально и физически самолеты – Су-24М, МиГ-29, Су-27 – не способны эффективно противодействовать российской авиации, которая преобладает количественно и еще технологично. Радарами, ракетами, средствами РЭБ", – сказал он.

По словам спикера ВС, российская авиационная группировка имеет преимущество в шесть раз по количеству. А если брать технический отрыв, то пропорция уже будет 1:12.

Чтобы нивелировать такой разрыв, нужно качественное преимущество, говорит Игнат. И для этого требуется американский истребитель F-16.

"Наши истребители Су-27 и МиГ-29 просто не смогут увидеть авиацию РФ на большом расстоянии и не имеют вооружения, которое может поразить российские самолеты с управляемыми авиабомбами. А истребитель F-16 может это делать. Он может поражать цели на расстоянии до 180 км", – объяснил Игнат.

По его словам, Украина уже год объясняет западным партнерам и обществам: Киев не хочет эскалации, Киев хочет защитить себя, а для защиты воздуха необходимы средства.

"Мы не можем воевать с одним пистолетом против пяти автоматов. Я имею в виду МиГ-29 против российских Су. Именно поэтому мы просим F-16 и хотим, чтобы он стал основой сил авиации в будущем", – подытожил Игнат.

Читайте также: На Западе нет табу о предоставлении Украине истребителей F-16 – премьер Нидерландов

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
війнаf-16повітряні силиміг-29літакивинищувачіюрій ігнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 