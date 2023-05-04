Украина не может эффективно противодействовать российской авиации советскими самолетами. Об этом для YouTube-канала LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Устаревшие морально и физически самолеты – Су-24М, МиГ-29, Су-27 – не способны эффективно противодействовать российской авиации, которая преобладает количественно и еще технологично. Радарами, ракетами, средствами РЭБ", – сказал он.

По словам спикера ВС, российская авиационная группировка имеет преимущество в шесть раз по количеству. А если брать технический отрыв, то пропорция уже будет 1:12.

Чтобы нивелировать такой разрыв, нужно качественное преимущество, говорит Игнат. И для этого требуется американский истребитель F-16.

"Наши истребители Су-27 и МиГ-29 просто не смогут увидеть авиацию РФ на большом расстоянии и не имеют вооружения, которое может поразить российские самолеты с управляемыми авиабомбами. А истребитель F-16 может это делать. Он может поражать цели на расстоянии до 180 км", – объяснил Игнат.

По его словам, Украина уже год объясняет западным партнерам и обществам: Киев не хочет эскалации, Киев хочет защитить себя, а для защиты воздуха необходимы средства.

"Мы не можем воевать с одним пистолетом против пяти автоматов. Я имею в виду МиГ-29 против российских Су. Именно поэтому мы просим F-16 и хотим, чтобы он стал основой сил авиации в будущем", – подытожил Игнат.

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Марко Сировой

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