На Западе нет табу на передачу Украине истребителей F-16 – премьер Нидерландов

На Западе "нет табу" о предоставлении Украине истребителей F-16, однако дискуссии все еще продолжаются. Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во время визита президента Владимира Зеленского в Гаагу, сообщает Голос Америки.

"Мы еще не на том этапе", – добавил Рютте.

Зеленский, выступая сегодня в парламенте Нидерландов, в который раз заявил о необходимости поставок Украине истребителей F-16. Он сказал, что это сложный вопрос, но выразил уверенность в "положительном результате".

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

По его словам, будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16.

В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.

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Вадим Ребрина

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