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"Ждем хороших новостей". Залужный встретился с военными США и Британии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 16:05
Валерий Залужный (Фото: ОП)
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с американскими и британскими военными союзниками. Видео главком опубликовал в Facebook.

"Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся в группировках войск проблематику. Представил наше видение развития событий на передовой", – написал Залужный.

По его словам, были обсуждены и потребности украинских бойцов в технике, снарядах и вооружении.

"Ждем хороших новостей", – отметил Залужный.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос усиления украинской ПВО, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

Отдельно Залужный обсудил с западными военными союзниками ситуацию в Черном море.

Читайте также: Залужный связался с коллегой из Румынии из-за атак России на Подунавье

Милана Головань
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войнаВалерий Залужный
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