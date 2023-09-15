Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с американскими и британскими военными союзниками. Видео главком опубликовал в Facebook.

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"Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся в группировках войск проблематику. Представил наше видение развития событий на передовой", – написал Залужный.

По его словам, были обсуждены и потребности украинских бойцов в технике, снарядах и вооружении.

"Ждем хороших новостей", – отметил Залужный.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос усиления украинской ПВО, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

Отдельно Залужный обсудил с западными военными союзниками ситуацию в Черном море.

Главнокомандующий Залужный заявил начальнику штаба Вооруженных сил Франции, что российские силы преобладают украинские в количестве военных, артиллерии, авиации и снарядов, однако Силы обороны все равно продвигаются вперед.

То же самое он заявил во время телефонного разговора с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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