Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими військовими союзниками. Відео головком опублікував у Facebook.

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"Детально ознайомив союзників з оперативною ситуацією по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій", – написав Залужний.

За його словами, були обговорені й потреби українських бійців у техніці, снарядах та озброєнні.

"Чекаємо на хороші новини", – зазначив Залужний.

Ще однією темою обговорення стало питання посилення української ППО, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

Окремо Залужний обговорив із західними військовими союзниками ситуацію в Чорному морі.

Головнокомандувач Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.

Те саме він заявив під час телефонної розмови з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

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