Залужний зв'язався з колегою з Румунії через атаки Росії на Подунав'я

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами", – написав головком.

Він також наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.

Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрона.

Читайте також: Генсек НАТО про падіння уламків "шахеда" в Румунії: Це не була навмисна атака Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.