Залужний зв'язався з колегою з Румунії через атаки Росії на Подунав'я
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.
"Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами", – написав головком.
Він також наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони.
4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії". Це підтвердили й у ДПСУ.
Після цього румунське Міноборони заявило, що це "не становило жодної прямої військової загрози". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхню територію не падало.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.
- 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрона.
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