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Залужный связался с коллегой из Румынии из-за атаки России на Подунавье

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 12:12
Залужный связался с коллегой из Румынии из-за атаки России на Подунавье - Фото
Даниэль Петреску (Фото: Википедия)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску.

"Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами", – написал главком.

Он также отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". В то же время в прессрелизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.

Читайте также: Генсек НАТО о падении обломков "шахеда" в Румынии: Это не была преднамеренная атака России

Милана Головань
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войнадронРумынияВалерий Залужныйданиэль петреску
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