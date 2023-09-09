Залужный связался с коллегой из Румынии из-за атаки России на Подунавье
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску.
"Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами", – написал главком.
Он также отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.
4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.
После этого румынское Минобороны заявило, что это "не составляло никакой прямой военной угрозы". В то же время в прессрелизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территорию не падало.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства, и со стороны Румынии бессмысленно отрицать падение российского дрона.
- 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил информацию о находке, предположил, что обломки могут быть от дрона.
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