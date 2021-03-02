UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как работает новая система для голосования в Раде: видео видео

02.03.2021, 19:08
Фото: Facebook Дмитрия Разумкова
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

После обновления системы голосования в Верховной Раде депутат может проголосовать только с помощью двух рук. Это должно сделать невозможным неперсональное голосование.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как показано на видео из парламента, депутат, чтобы его голос был засчитан, должен нажать "за","против" или "воздержался" при одновременном нажатии сенсорной кнопки. При этом держать кнопки необходимо до конца непосредственного голосования, иначе они могут не сработать.

Как заявил 1 марта спикер Рады Дмитрий Разумков, система сенсорной кнопки прошла проверку, соответствует всем нормам и с этой недели будет использоваться во время голосований.

По словам спикера, система поможет избежать кнопкодавства. Если она будет работать, пропадет смысл привязывать карточку депутата к конкретному месту в зале парламента, поскольку система не позволяет голосовать одновременно с двух мест.

"Система "Рада-3" была установлена еще в 2002 году, и она, конечно, нуждается в модернизации. Но на это нужны немалые средства. Поэтому пока нашли решение, которое не требует дополнительных затрат", – написал Разумков в Facebook.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кнопкодавство Дмитрий Разумков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 