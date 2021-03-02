После обновления системы голосования в Верховной Раде депутат может проголосовать только с помощью двух рук. Это должно сделать невозможным неперсональное голосование.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как показано на видео из парламента, депутат, чтобы его голос был засчитан, должен нажать "за","против" или "воздержался" при одновременном нажатии сенсорной кнопки. При этом держать кнопки необходимо до конца непосредственного голосования, иначе они могут не сработать.

Как заявил 1 марта спикер Рады Дмитрий Разумков, система сенсорной кнопки прошла проверку, соответствует всем нормам и с этой недели будет использоваться во время голосований.

По словам спикера, система поможет избежать кнопкодавства. Если она будет работать, пропадет смысл привязывать карточку депутата к конкретному месту в зале парламента, поскольку система не позволяет голосовать одновременно с двух мест.

"Система "Рада-3" была установлена еще в 2002 году, и она, конечно, нуждается в модернизации. Но на это нужны немалые средства. Поэтому пока нашли решение, которое не требует дополнительных затрат", – написал Разумков в Facebook.

В январе 2020-го вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование.

В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка из группы Доверие.

15 января 2021-го Офис генпрокурора со второй попытки открыл дело против нардепа из группы Доверие Андрея Иванчука.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.