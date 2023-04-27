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Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 09:33
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Ночью 27 апреля, около 01:20, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракет и обломков от них были разрушены жилые дома и историческое здание города, возникло два пожара. ГСЧС Николаевской области показало видео ликвидации последствий российской атаки.

Как сообщается, горел двухэтажный жилой дом (площадь пожара 100 кв.м) и историческое здание (500 кв.м).

В результате российского обстрела разрушился одноэтажный жилой дом. Здесь пострадали шесть мирных граждан, один человек погиб.

В пятиэтажке взрывной волной выбиты двери и окна. Спасатели эвакуировали жителей. На данный момент известно о 17 пострадавших, один из которых ребенок.

Местное издание НикВести опубликовало утренние фото последствий ракетного удара россиян.

Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео

Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео

Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео
  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.
Наталія Медведєва
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войнаракетный ударНиколаев
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