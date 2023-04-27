Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео

Ночью 27 апреля, около 01:20, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракет и обломков от них были разрушены жилые дома и историческое здание города, возникло два пожара. ГСЧС Николаевской области показало видео ликвидации последствий российской атаки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщается, горел двухэтажный жилой дом (площадь пожара 100 кв.м) и историческое здание (500 кв.м).

В результате российского обстрела разрушился одноэтажный жилой дом. Здесь пострадали шесть мирных граждан, один человек погиб.

В пятиэтажке взрывной волной выбиты двери и окна. Спасатели эвакуировали жителей. На данный момент известно о 17 пострадавших, один из которых ребенок.

Местное издание НикВести опубликовало утренние фото последствий ракетного удара россиян.

Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.