Как спасали людей и тушили пожары после ракетного удара России по Николаеву – видео

Ночью 27 апреля, около 01:20, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракет и обломков от них были разрушены жилые дома и историческое здание города, возникло два пожара. ГСЧС Николаевской области показало видео ликвидации последствий российской атаки.
Как сообщается, горел двухэтажный жилой дом (площадь пожара 100 кв.м) и историческое здание (500 кв.м).
В результате российского обстрела разрушился одноэтажный жилой дом. Здесь пострадали шесть мирных граждан, один человек погиб.
В пятиэтажке взрывной волной выбиты двери и окна. Спасатели эвакуировали жителей. На данный момент известно о 17 пострадавших, один из которых ребенок.
Местное издание НикВести опубликовало утренние фото последствий ракетного удара россиян.
- Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.
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