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Камеры слежения Пивденноукраинской АЭС поймали пролет крылатой ракеты в Киев – видео видео

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05.06.2022, 17:01
Пролет российской ракеты "калибр" над Пивденноукраинской АЭС (Фото - скриншот из видео)
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5 июня в 5.30 утра камеры наблюдения Пивденноукраинской АЭС "поймали" пролет российской крылатой ракеты над атомной станцией.

Предполагается, это была одна из ракет, выпущенных в сторону Киева, по предварительным данным, из акватории Каспийского моря.

  • Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев. Взрывы были в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек. 
  • Удар четырех ракет пришелся по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что на его территории нет военной техники, и пригласил журналистов самим в этом убедиться.
Сергей Бережной
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крылатая ракета калибр Южноукраинская АЭС
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