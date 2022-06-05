5 июня в 5.30 утра камеры наблюдения Пивденноукраинской АЭС "поймали" пролет российской крылатой ракеты над атомной станцией.
Предполагается, это была одна из ракет, выпущенных в сторону Киева, по предварительным данным, из акватории Каспийского моря.
- Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев. Взрывы были в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек.
- Удар четырех ракет пришелся по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что на его территории нет военной техники, и пригласил журналистов самим в этом убедиться.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии