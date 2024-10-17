Журналисты впервые показали, как бойцы Главного управления разведки Министерства обороны запускают дальнобойные дроны "Лютый" для ударов по военным объектам в России. Кадры опубликовал телеканал CNN.

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В материале говорится, что журналисты провели два дня с подразделением ГУР, отвечающим за запуск дальнобойных дронов. В эти дни военные готовились запустить по России более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября.

По словам разведчиков, их цель – склад боеприпасов, а именно вагоны поезда, стоящие внутри депо, загруженные иранскими ракетами. Речь идет о складе в селе Котлубань Волгоградской области, пораженном Силами обороны в ночь на 29 сентября.

В то же время бойцы с позывными Вектор и Серж признали, что российская противовоздушная оборона отражает многие атаки украинских беспилотников. Они рассказали, что если США позволят Украине бить западным вооружением вглубь территории оккупантов, то эффективность дальнобойных атак может возрасти с 50% до 95%.

CNN пишет, что беспилотник АН-196 "Лютый" имеет четыре метра в длину и размах крыльев семь метров. Он способен нести полезную нагрузку весом до 250 кг. Решающее значение для успеха миссий ГУР также играют меньшие дроны-камикадзе "Рубака", подавляющие ПВО оккупантов и отвлекающие огонь от "Лютого".

Успех миссии отслеживается тремя способами, рассказали разведчики: с помощью разведки на земле, сообщений в российских Telegram-каналах и, затем, проанализировав последствия с помощью спутниковых технологий. Только после этого миссия может считаться успешной.