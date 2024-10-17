Журналісти вперше показали, як бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони запускають далекобійні дрони "Лютий" для ударів по військових об’єктах у Росії. Кадри опублікував телеканал CNN.

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У матеріалі йдеться, що журналісти провели два дні з підрозділом ГУР, який відповідає за запуск далекобійних дронів. У ці дні військові готувалися запустити по Росії понад 100 безпілотників у ніч проти 29 вересня.

За словами розвідників, їхня ціль – склад боєприпасів, а саме вагони потяга, які стоять усередині депо, завантажені іранськими ракетами. Йдеться про склад у селі Котлубань Волгоградської області, уражений Силами оборони в ніч проти 29 вересня.

Водночас бійці з позивними Вектор і Серж визнали, що російська протиповітряна оборона відбиває багато атак українських безпілотників. Вони розповіли, що якщо США дозволять Україні бити західним озброєнням вглиб території окупантів, то ефективність далекобійних атак може зрости з 50% до 95%.

CNN пише, що безпілотник АН-196 "Лютий" має чотири метри в довжину і розмах крил сім метрів. Він здатний нести корисне навантаження вагою до 250 кг. Вирішальне значення для успіху місій ГУР також відіграють менші дрони-камікадзе "Рубака", що пригнічують ППО окупантів і відвертають вогонь від "Лютого".

Успіх місії відстежується трьома способами, розповіли розвідники: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських Telegram-каналах і, згодом, проаналізувавши наслідки за допомогою супутникових технологій. Лише після цього місія може вважатися успішною.