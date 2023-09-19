В 5 отдельной штурмовой бригаде показали видео из недавно освобожденной Клещеевки под Бахмутом. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что поселок был полностью уничтожен в ходе ожесточенных боев с оккупантами.

"Враг не жалеет снарядов, уничтожая наши города и села. Но ВСУ, шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю, и очень скоро раны на теле нашей страны заживут, а враг будет уничтожен", — сказано в сообщении.

На записи можно увидеть съемку с дрона и апокалиптическую картину поселка, в котором не осталось ни одного уцелевшего здания.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.

Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

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