У 5 окремій штурмовій бригаді показали відео з нещодавно звільненої Кліщіївки під Бахмутом. Відповідний запис опублікувала пресслужба з'єднання.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що селище було повністю знищене під час запеклих боїв з окупантами.
"Ворог не шкодує снарядів, знищуючи наші міста та села. Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни заживуть, а ворог буде знищений", — сказано в повідомленні.
На записі можна побачити зйомку з дрона та апокаліптичну картину селища, в якому не залишилося жодної вцілілої будівлі.
- 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
- 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
- Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.
Дивіться також: Кліщіївка. Відео боїв від бригади "Лють" – з дрона та від першої особи, "бонус" з полоненими
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі