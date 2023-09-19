У 5 окремій штурмовій бригаді показали відео з нещодавно звільненої Кліщіївки під Бахмутом. Відповідний запис опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що селище було повністю знищене під час запеклих боїв з окупантами.

"Ворог не шкодує снарядів, знищуючи наші міста та села. Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни заживуть, а ворог буде знищений", — сказано в повідомленні.

На записі можна побачити зйомку з дрона та апокаліптичну картину селища, в якому не залишилося жодної вцілілої будівлі.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

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