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Кліщіївка повністю знищена. "Апокаліптичне" відео з дрона від 5 штурмової бригади ЗСУ видео

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 10:13
Зруйнована Кліщіївка
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У 5 окремій штурмовій бригаді показали відео з нещодавно звільненої Кліщіївки під Бахмутом. Відповідний запис опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що селище було повністю знищене під час запеклих боїв з окупантами.

"Ворог не шкодує снарядів, знищуючи наші міста та села. Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни заживуть, а ворог буде знищений", — сказано в повідомленні.

На записі можна побачити зйомку з дрона та апокаліптичну картину селища, в якому не залишилося жодної вцілілої будівлі.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

Дивіться також: Кліщіївка. Відео боїв від бригади "Лють" – з дрона та від першої особи, "бонус" з полоненими

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступбахмутКліщіївка5 ОШБр
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