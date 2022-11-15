Российский ракетный удар по Украине стал прямым ответом на первый день саммита Большой двадцатки в Индонезии. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"России говорят о мире, а она отвечает ракетами. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она отвечает иранскими дронами. Ей – десять пунктов, чтобы закончить войну, а она – по десять ракет на каждый пункт о мире", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что из-за вызванных ракетной атакой аварийных отключений электричества около 10 млн украинцев остались без света.

"В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает.

Это ответ от России Индонезии, Индии, Китаю и всем другим странам, говорившим о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром", – сказал президент.

Зеленский также напомнил о многочисленных предупреждениях, что российский террор не ограничится Украиной – и он действительно распространился на территорию Молдовы, хуже того – российские ракеты ударили по Польше.

Президент назвал удар РФ по территории НАТО "ударом по коллективной безопасности" и призвал Североатлантический Альянс к действию.

Зеленский также поблагодарил партнеров Украины, которые предоставляют современные средства ПВО – в частности, системы NASAMS из 10 пусков показали 10 попаданий.

"Россия противопоставляет себя миру. Россия проигрывает на поле боя. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее!" – призвал президент.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В основном россияне били по критической инфраструктуре, без света остались около 7 млн домов.

Читайте также: Тема дня | Зеленский предложил "формулу мира" на G20. Россия ответила ракетами по Украине: что дальше

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.