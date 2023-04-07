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"Командир-внедорожник". Воины показали окопы сейчас: выше щиколотки вода и грязь – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 23:36
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Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали видео из окопов, снятое сегодня, 7 апреля.

На видео снято, как сначала боец идет по траншее, – его ноги погружаются в грязь по щиколотку и выше.

В другом участки траншеи военнослужащий идет по воде – ее тоже выше щиколотки, но передвигаться по ней легче, чем по грязи.

"Командир-внедорожник", – прокомментировал боец.

  • 29 марта министр обороны Алексей Резников говорил, что время начала контрнаступления зависит, в том числе от погоды: "Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная".

Читайте также: Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, иначе мы их убьем – видео

Наталія Медведєва
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война92 бригада
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