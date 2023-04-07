Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали видео из окопов, снятое сегодня, 7 апреля.
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На видео снято, как сначала боец идет по траншее, – его ноги погружаются в грязь по щиколотку и выше.
В другом участки траншеи военнослужащий идет по воде – ее тоже выше щиколотки, но передвигаться по ней легче, чем по грязи.
"Командир-внедорожник", – прокомментировал боец.
- 29 марта министр обороны Алексей Резников говорил, что время начала контрнаступления зависит, в том числе от погоды: "Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная".
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