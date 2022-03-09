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Кулеба: Едем на переговоры с Лавровым с сильной позиции, у нас три пункта нашего интереса видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 13:05
Дмитрий Кулеба (скриншот)
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Ожидания министра иностранных дел Дмитрия Кулебы от завтрашних (10 марта) переговоров с главой МИД страны-оккупанта России Сергеем Ларовым сдержанные, каких-либо особенных ожиданий от встречи нет. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил у себя в Facebook.

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Кулеба заявил, что сейчас идет "очень серьезная работа, чтобы провести встречу максимально эффективно".

"Но, откровенно вам скажу, мои ожидания от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий. Но, безусловно, будем выжимать по-максимуму", – подчеркнул глава МИД.

Министр перечислил три пункта украинского интереса на этих переговорах в турецкой столице Анкаре:

→ прекращение огня;
→ освобождение от войск оккупанта наших территорий;
→ безусловное решение гуманитарных вопросов, точнее, катастроф, созданных российской армией в Украине.

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По словам Кулебы, благодаря героизму сил обороны страны, твердой позиции президента и консолидации партнеров он едет в Турцию с сильной позиции.

"Мы сильные, мы уверенные в себе. Будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что получим на выходе – это уже другой вопрос", – добавил министр.

Кулеба надеется, что Лавров едет на переговоры "добросовестно", а не с пропагандистскими инструкциями, директивами и перспективой Кремля для поддержки дальнейшей войны против Украины.

"Пожелайте мне и членам моей команды успеха. Мы будем вам благодарны за эту моральную поддержку. Это очень важный момент. И я уверен – чем бы эти переговоры не завершились, мы пройдем его достойно. Потому что мы – украинцы. Слава Украине!", – подытожил глава МИД.

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Евгений Пилипенко
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переговоры Сергей Лавров дмитрий кулеба
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