Оппозиционный российскому режиму Легион Свобода России показал кадры из своего недавнего рейда в селе Теребрено Белгородской области РФ.

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"Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников (бой возле ВОПа – на видео). Штурмовики Легиона вступили в стрелковый бой с противниками и успешно демобилизовали нескольких", – говорится в сообщении.

В соединении отметили, что во время его пребывания на территории РФ власти приграничья начали "крыть" жилые районы артиллерией: "Видимо, так переживали за своих людей и так хотели их безопасности".

По словам Легиона, бойцы выполнили задачу и вышли в полном составе.

На видео бойцы соединения передвигаются по заснеженному лесу, показывают знак, на котором видна надпись на русском и два российских телефонных номера.

Дальше начинается стрелковый бой – ЛСР ведет огонь по опорному пункту оккупантов, впоследствии используется ручной гранатомет – видны взрыв и пламя.

В дальнейшем по подошедшей группе захватчиков ведется огонь из станкового автоматического гранатомета АГС-17.

В конце видео показывают уничтоженный опорный пункт оккупантов.

Среди результатов операции Легион приводит:

→ нанесли санитарные и безвозвратные потери оккупантам;

→ изменили карту минных полей на границе;

→ получили важную разведывательную информацию для дальнейших операций;

→ уничтожили опорный пункт противника.

Ранее 17 декабря Главное управление разведки подтвердило, что в Белгородской области страны-агрессора противники кремлевского режима атаковали опорный пункт войск РФ

СПРАВКА. Легион Свобода России (ЛСР) и Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора LIGA.net в разведке, деятельность РДК и легиона "Свобода России" Легион Свобода России (ЛСР) и Российский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина . Они начали действовать в приграничной части Белгородской области РФ в мае 2023 года. Украинская разведка говорит , что они действуют в РФ "совершенно автономно, независимо и выполняют собственные политические цели и задачи". По словам источникав разведке, деятельность РДК и легиона "Свобода России" курирует ГУР.

10 ноября источник LIGA.net в военной разведке сообщил, что в Брянской области России ликвидирован подполковник Федеральной службы безопасности. Это сделали бойцы Российского добровольческого корпуса, оппозиционного режиму РФ, во время атаки на оккупантов из пограничного управления ФСБ .

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