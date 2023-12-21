Легион Свобода России показал рейд в Белгородской области с уничтожением опорника – видео
Оппозиционный российскому режиму Легион Свобода России показал кадры из своего недавнего рейда в селе Теребрено Белгородской области РФ.
"Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и некогда жилом доме взводный опорный пункт пограничников (бой возле ВОПа – на видео). Штурмовики Легиона вступили в стрелковый бой с противниками и успешно демобилизовали нескольких", – говорится в сообщении.
В соединении отметили, что во время его пребывания на территории РФ власти приграничья начали "крыть" жилые районы артиллерией: "Видимо, так переживали за своих людей и так хотели их безопасности".
По словам Легиона, бойцы выполнили задачу и вышли в полном составе.
На видео бойцы соединения передвигаются по заснеженному лесу, показывают знак, на котором видна надпись на русском и два российских телефонных номера.
Дальше начинается стрелковый бой – ЛСР ведет огонь по опорному пункту оккупантов, впоследствии используется ручной гранатомет – видны взрыв и пламя.
В дальнейшем по подошедшей группе захватчиков ведется огонь из станкового автоматического гранатомета АГС-17.
В конце видео показывают уничтоженный опорный пункт оккупантов.
Среди результатов операции Легион приводит:
→ нанесли санитарные и безвозвратные потери оккупантам;
→ изменили карту минных полей на границе;
→ получили важную разведывательную информацию для дальнейших операций;
→ уничтожили опорный пункт противника.
Ранее 17 декабря Главное управление разведки подтвердило, что в Белгородской области страны-агрессора противники кремлевского режима атаковали опорный пункт войск РФ
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