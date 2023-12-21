Легіон Свобода Росії показав рейд у Бєлгородській області зі знищенням опорника – відео
Опозиційний російському режиму Легіон Свобода Росії показав кадри зі свого нещодавнього рейду у селі Теребрено Бєлгородської області РФ.
"Якщо двома словами: розвідка виявила в напівзанедбаному і колись житловому будинку взводний опорний пункт прикордонників (бій у ВОПу – на відео). Штурмовики Легіону вступили у стрілецький бій із противниками та успішно демобілізували кількох", – йдеться у повідомленні.
У з'єднанні зазначили, що під час його перебування на території РФ влада прикордоння почала "крити" житлові райони артилерією: "Мабуть, так переживала за своїх людей і так хотіла їхньої безпеки".
За словами Легіону, бійці виконали завдання та вийшли у повному складі.
На відео бійці з'єднання пересуваються засніженим лісом, показують знак, на якому видно напис російською та два російські телефонні номери.
Надалі починається стрілецький бій – ЛСР веде вогонь по опорному пункту окупантів, згодом використовується ручний гранатомет – видно вибух і полум'я.
Надалі по групі загарбників, що підійшла, ведеться вогонь зі станкового автоматичного гранатомета АГС-17.
Наприкінці відео показують знищенний опорний пункт окупантів.
Серед результатів операції Легіон наводить:
→ завдали санітарних та безповоротних втрат окупантам;
→ змінили мапу мінних полів на кордоні;
→ отримали важливу розвідувальну інформацію для подальших операцій;
→ знищили опорний пункт противника.
Раніше 17 грудня Головне управління розвідки підтвердило, що у Бєлгородській області країни-агресора противники кремлівського режиму атакували опорний пункт військ РФ.
- 10 листопада джерело LIGA.net у воєнній розвідці повідомило, що у Брянській області Росії ліквідовано підполковника Федеральної служби безпеки. Це зробили бійці Російського добровольчого корпусу, опозиційного до режиму РФ, під час атаки на окупантів з прикордонного управління ФСБ.
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