Опозиційний російському режиму Легіон Свобода Росії показав кадри зі свого нещодавнього рейду у селі Теребрено Бєлгородської області РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Якщо двома словами: розвідка виявила в напівзанедбаному і колись житловому будинку взводний опорний пункт прикордонників (бій у ВОПу – на відео). Штурмовики Легіону вступили у стрілецький бій із противниками та успішно демобілізували кількох", – йдеться у повідомленні.

У з'єднанні зазначили, що під час його перебування на території РФ влада прикордоння почала "крити" житлові райони артилерією: "Мабуть, так переживала за своїх людей і так хотіла їхньої безпеки".

За словами Легіону, бійці виконали завдання та вийшли у повному складі.

На відео бійці з'єднання пересуваються засніженим лісом, показують знак, на якому видно напис російською та два російські телефонні номери.

Надалі починається стрілецький бій – ЛСР веде вогонь по опорному пункту окупантів, згодом використовується ручний гранатомет – видно вибух і полум'я.

Надалі по групі загарбників, що підійшла, ведеться вогонь зі станкового автоматичного гранатомета АГС-17.

Наприкінці відео показують знищенний опорний пункт окупантів.

Серед результатів операції Легіон наводить:

→ завдали санітарних та безповоротних втрат окупантам;

→ змінили мапу мінних полів на кордоні;

→ отримали важливу розвідувальну інформацію для подальших операцій;

→ знищили опорний пункт противника.

Раніше 17 грудня Головне управління розвідки підтвердило, що у Бєлгородській області країни-агресора противники кремлівського режиму атакували опорний пункт військ РФ.

ДОВІДКА. Легіон Свобода Росії (ЛСР) і Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора LIGA.net у розвідці, діяльність РДК та Легіону Свобода Росії Легіон Свобода Росії (ЛСР) і Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна . Вони почали діяти у прикордонні Бєлгородської області РФ у травні 2023 року. Українська розвідка каже , що вони діють у РФ "абсолютно автономно, незалежно і виконують власні політичні цілі та завдання". За словами джерелау розвідці, діяльність РДК та Легіону Свобода Росії курує ГУР.

10 листопада джерело LIGA.net у воєнній розвідці повідомило, що у Брянській області Росії ліквідовано підполковника Федеральної служби безпеки. Це зробили бійці Російського добровольчого корпусу, опозиційного до режиму РФ, під час атаки на окупантів з прикордонного управління ФСБ.

Читайте наш травневий матеріал: Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії