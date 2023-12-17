У РФ повідомили про "бій у Білгородській області". ГУР: це противники путінського режиму

Фото - Легіон Свобода Росії

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило , що у Білгородській області країни-агресора противники кремлівського режиму атакували опорний пункт військ РФ.

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Внаслідок атаки, яку вчинили противники кремлівського режиму в Білгородській області, знищено взводний опорний пункт російських військ, сказано у повідомленні ГУР.

Сьогодні губернатор Білгородської області РФ повідомив, що "на кордоні села" Теребрено Краснояружського району "йде стрілецький бій із противником".

Пізніше відповідальність за атаку взяв на себе добровольчий легіон "Свобода Росії", який складається з громадян РФ та воює на боці України. Легіон заявив, що його "штурмові групи виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України".

За даними ГУР, раптовий напад на військові позиції РФ "викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону", через що по навколишніх селах росіяни відкрили "хаотичний артилерійський вогонь".

За словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність РДК та Легіону "Свобода Росії" курирує ГУР.

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