В РФ сообщили о "бое в Белгородской области". ГУР: это противники путинского режима

В результате атаки противников кремлевского режима в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск, сообщили в ГУР

Фото - Легион Свобода России

Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что в Белгородской области страны-агрессора противники кремлевского режима атаковали опорный пункт войск РФ.

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В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима в Белгородской области, уничтожен взводный опорный пункт российских войск, сказано в сообщении ГУР.

Сегодня губернатор Белгородской области РФ сообщил, что "на границе села" Теребрено Краснояружского района "идет стрелковый бой с противником".

Позднее ответственность за атаку взял на себя добровольческий легион "Свобода России", который состоит из граждан РФ и воюет на стороне Украины. Легион заявил, что его "штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины".

По данным ГУР, внезапное нападение на военные позиции РФ "вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона", из-за чего по окрестным селам россияне открыли "хаотичный артиллерийский огонь".

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность РДК и Легиона "Свобода России" курирует ГУР.

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