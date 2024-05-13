Во временно оккупированном Сорокином (до 2016 года Краснодон) днем 13 мая раздались взрывы. Российские пропагандистские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором над городом вздымается густой черный дым.

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Местные Z-каналы сообщили о четырех взрывах в 11:21 по киевскому времени. На одном из опубликованных видео оккупант жалуется, что "опять туда же прилетело".

Пропагандисты указывают на то, что попадания пришлись по заводу "Юность". Предприятие расположено на трассе в направлении Луганска. Еще с начала агрессии против Украины в 2014 году Россия использовала "Юность" как военную базу и логистический хаб.

Над городом тем временем поднимается черный дым, слышны звуки, похожие на детонацию.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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