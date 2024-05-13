У тимчасово окупованому Сорокиному (до 2016 року Краснодон) вдень 13 травня пролунали вибухи. Російські пропагандистські Telegram-канали опублікували відео, на якому над містом здіймається густий чорний дим.

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Місцеві Z-канали повідомили про чотири вибухи об 11:21 за київським часом. На одному з опублікованих відео окупант скаржиться, що "знову туди ж прилетіло".

Пропагандисти вказують на те, що влучання прийшлися по заводу "Юність". Підприємство розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку агресії проти України у 2014 році Росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.

Над містом тим часом здіймається чорний дим, чути звуки, схожі на детонацію.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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