Луценко подробно рассказал о пытках пленных в Горловке - видео

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении экс-главарю боевиков террористической организации ДНР, гражданину России Игорю Безлеру, известному по кличке "Бес". По его приказам оккупанты пытали украинских пленных. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"По его приказам оккупанты пытали украинских пленных. Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями по жестоким убийствам и эпизодам пыток заложников", - отметил Луценко.

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По его словам, следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие пыточные. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.

"Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество пищи, воды, были лишены возможности нормально отправлять физиологические потребности и получать медпомощь", - добавил Луценко.

При непосредственном участии Безлера, или по его приказу оккупанты проводили так называемые "допросы", а на самом деле страшные пытки.

"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", - сказал генпрокурор.

Свидетели отмечают, что подчиненные "Беса" каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю - в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела более 30 пленных.

Генпрокурор сказал, что таких дел - десятки, и обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой принять решение, которое позволит в законном порядке хотя бы заочно установить ответственность за эти преступления.