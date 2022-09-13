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"Можно вас обнять?" Жители освобожденной Казачей Лопани встретили украинскую власть: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 15:32
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Село Казачья Лопань было освобождено Вооруженными Силами Украины от российских оккупантов в ходе наступления в Харьковской области. На YouTube-канале Казачей Лопани показали, как жители села встречают военных ВСУ и украинскую власть.

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В Казачью Лопань приехал мэр Дергачей Харьковской области Вячеслав Задоренко, он встретился с местными жителями.

"Был приятно удивлен невыразимой радостью и улыбками наших людей, которые с конца февраля находились под оккупацией", – написал Задоренко.

На видео одна из местных жительниц попросила разрешения обнять представителя украинской власти.

Задоренко встретился со старостой села Людмилой Вакуленко, обсудил с ней организацию эвакуации местных жителей, которые желают уехать, налаживание поставок продовольствия, а также возобновление коммуникаций и помощь в вопросах выплаты пенсий.

Читайте также: Наступление под Харьковом продолжается, освобождено более 300 населенных пунктов — Маляр

Наталія Медведєва
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война наступление харьковская область
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