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МВД рассказало истории каннибализма среди украинцев в период голодомора – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 22:40
Видео: МВД
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Министерство иностранных дел опубликовало уголовные дела по каннибализму в период Голодомора 1932-1933 годов. Отмечается, что в государственном архиве МВД хранятся 1022 таких дела, открытых советской милицией.

Среди обнародованных документов – дело Сторчеус Анны Ивановны. Из-за голода умер ее муж и трое детей. Последнего четвертого ребенка, девочку Надежду, женщина убила и съела.

"Особенность всех дел заключается в их политизации и фальсификации. То есть внешне они соответствовали законодательству. Формально было проведено расследование, установлен факт преступления, обнаружены виновные. Однако жертв, людей доведенных режимом до каннибализма, осуждали за совершение убийства", – пишут в ведомстве.

Механизмы искусственного голода в делах не документировались, равно как и не проводились психиатрические экспертизы. Медики в выводах писали "вид туповатый, глаза блестят". Так, например, шла речь по делу от мая 1933 года об обвинении украинки Марцелины Антоновны.

Некоторые архивные дела также касались трупоедства. В материалах дела Яровой М.К. Указано, что после смерти малолетнего ребенка от голода, вместо захоронения был обнаружен факт трупоедства.

"Явление каннибализма получило распространение в пик Голодомора, однако по делам голод умалчивается, как таковой. Зато в материалах дел прослеживается очевидный фокус режима – люди, которые обвинены в каннибализме, не хотели вступать в колхозы или имели недостаточно трудодней. Также жертвами режима становились трудодни. , которые имели "неподходящее" классовое и социальное происхождение", – добавляют в МВД.

В общей сложности из более чем 1000 дел есть единичные случаи, когда человека направляли на психиатрическое лечение. Абсолютное большинство – отправляли в лагеря НКВД на строительство Беломорско-Балтийского канала.

  • Читайте большой текст на LIGA.net: память рода, что старики рассказывали детям и внукам об искусственном голоде 1932-1933 годов – и почему в основном молчали в советское время.
  • На LIGA.net есть интервью с исполняющим обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Лесей Гасиджак.
  • 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой признала Голодомор геноцидом украинского народа и отметила, что мирные переговоры в войне могут быть только на условиях Украины.

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Милана Головань
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голодоморканнибализмтрупоедство
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