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"Мясная волна идет". В ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 08:24
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Военные Главного управления разведки выслеживают и уничтожают российских оккупантов, которые вторглись на территорию Украины. В ГУР сняли видеоролик о рабочих буднях разведчиков.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли – уничтожили", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как разведчики выезжают на позиции, собирают и запускают беспилотники, получают видео с их камер и, выследив россиян, наносят по ним удар.

"Мясная волна идет, порядка 20-ти человек", – говорит военный, обнаружив группу оккупантов.

Читайте также: В ГУР отчитались о результатах удара по Джанкою: уничтожены "Калибры" россиян

Наталія Медведєва
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