Военные Главного управления разведки выслеживают и уничтожают российских оккупантов, которые вторглись на территорию Украины. В ГУР сняли видеоролик о рабочих буднях разведчиков.

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"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли – уничтожили", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как разведчики выезжают на позиции, собирают и запускают беспилотники, получают видео с их камер и, выследив россиян, наносят по ним удар.

"Мясная волна идет, порядка 20-ти человек", – говорит военный, обнаружив группу оккупантов.

16 марта сообщалось, что разведчики ГУР получили бронетранспортер Oncilla украинско-польской разработки.

Недавно ГУР опубликовало фильмы о спецрейсах вертолетов на Азовсталь и освобождении Змеиного.

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Наталія Медведєва

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