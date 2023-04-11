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На Ставке докладывали о новых бригадах и о "том, что только должно удаться" – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 23:07
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал подробнее о состоявшемся сегодня очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что звучали доклады о новых бригадах в составе Сил обороны и обсуждались запланированные действия украинских сил.

"Прежде всего рассмотрели боевую ситуацию. То, что удается на основных направлениях, на тяжелых направлениях, таких как Бахмут и Авдеевка, Донецкая область в целом, таких как Кременная и Луганская область в целом. Рассмотрели на Ставке и то, что только должно удаться. То, над чем работаем", – сказал Зеленский.

Он отметил, что по ситуации на фронте докладывали генерал Александр Сырский, генерал Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Также, по его словам, Генштаб и министр внутренних дел Игорь Клименко доложили о комплектации новых подразделений Сил обороны – новых бригад.

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Руководитель СБУ Василий Малюк сделал доклад о том, что касается "внутренней стойкости", защиты от внутреннего врага и противодействия коллаборантам.

"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому должны пройти <…> По сравнению с прошлым годом, во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас не время "почивать на лаврах", и требуется не меньшая сосредоточенность и единство, чем раньше.

"Это глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины", – подчеркнул Зеленский.

  • 7 апреля на прошедшем заседании Ставки поднимался вопрос предотвращения утечки информации о планах сил обороны.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаставка
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