"Гвардия наступления". Рекрутов учат очень серьезно, неподготовленных в окопах не будет

Бойцов, поступивших в "Гвардию наступления", ждут основательные тренировки, в бой их отправят только после серьезного обучения. Об этом сообщается на Telegram-канале Гвардии.

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"Слышал страшилку о неподготовленных в окопе? Оставь это российским чмобикам. "Гвардия наступления" готовит своих рекрутов серьезно", – говорится в сообщении.

Как отмечается, опытные бойцы проходят подготовку за два месяца, добровольцы – за четыре.

"В течение этого времени тебя ждут утомительные тренировки, крутые инструкторы, которые просто не оставят тебя в покое, пока ты не станешь мастером своего оружия", – обещают в Гвардии.

Сообщается, что сначала подразделения проходят соответствующую индивидуальную подготовку. После этого происходит слаженность, обучение всех руководящих звеньев управления, начиная с начальников застав и заканчивая управлением самого приграничного отряда, штабами.

"После того, как будет проведена соответствующая слаженность, люди будут обучены, только тогда они направляются на выполнение боевых задач", – заявил представитель "Гвардии наступления".

2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.

Средний возраст кандидатов на поступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются. Подразделения создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров.

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Наталія Медведєва

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