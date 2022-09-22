На южном направлении танк Вооруженных Сил Украины с позывным "Дунай" уничтожил базу и огневую позицию россиян. Видео работы танкистов опубликовала 3-я отдельная танковая Железная бригада оперативного командования "Восток".

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Сообщается, что на южном фронте экипаж танка "Дунай" под командованием офицера с позывным "Арнаут" эффективно уничтожают оккупантов.

В результате работы танка уничтожены база и огневая позиция противника.

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Дмитро Гриниченко

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