На южном направлении танк Вооруженных Сил Украины с позывным "Дунай" уничтожил базу и огневую позицию россиян. Видео работы танкистов опубликовала 3-я отдельная танковая Железная бригада оперативного командования "Восток".
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Сообщается, что на южном фронте экипаж танка "Дунай" под командованием офицера с позывным "Арнаут" эффективно уничтожают оккупантов.
В результате работы танка уничтожены база и огневая позиция противника.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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