Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео

Во время обсуждения перед голосованием по дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского нардеп Виталий Куприй из так называемого межфракционного объединения За Зеленского принес на заседание Рады петлю для виселицы и грозил нардепам.

Он говорил, что, если не проголосовать за инаугурацию 19 мая (дата, на которой настаивал Зеленский), то всех нардепов ждут неприятные времена и возможен "третий Майдан".

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"Мы все будем отвечать за то, что сейчас создаем", - заявил депутат и положил петлю на трибуну.

Потом народный депутат Сергей Бондарь бросил веревку депутату Сергею Каплину.



Это не первый перформанс Куприя. 13 мая он пытался сорвать заседание согласительного совета Рады, требовали назначить дату инаугурации Зеленского, и вручил наручники спикеру парламента Андрею Парубию.