Журналисты "Схем" получили доступ к неопубликованным ранее записям разговоров бывшего президента запорожского завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, в которых он жаловался на российские обстрелы, но продолжал сотрудничать с оккупантами.

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"Народ возмущается, народ ждал освободителей, а пришли, б**ть, оккупанты <…> Били уже второй раз по нам. Так что все это болтовня, что мирное население не надо трогать. Все это **йня на постном масле", – пожаловался Богуслаев российскому генерал-полковнику в отставке, председателю совета директоров московской компании "Двигатели "Владимир Климов – Мотор Сич" Анатолию Ситнову.

Также он рассказал о мародерстве россиян в Украине: "Зашли ребята ваши – грабеж страшный. Даже я не думал, что такое будет".

После прилета российской ракеты "Искандер" на территорию Мотор Сичи Богуслаев звонил в РФ с жалобами и просил не бить по Запорожью, так как в областном центре якобы нет украинских войск. В РФ "услышали" Богуслаева и сказали, что оберегают завод "как зеницу ока".

Полномасштабная война РФ против Украины не заставила Богуслаева пересмотреть свои взгляды и перестать вести бизнес с оккупантами, о чем он также вел разговоры в опубликованных журналистами записях.

В частности, в августе 2022 года Богуслаев обсуждал тайный план для реализации схемы поставок двигателей в РФ через Китай со своим подчиненным – начальником департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегом Дзюбой.

Журналисты считают, что китайская компания, о которой шла речь в разговорах, – это, вероятно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp. В апреле 2022 года Мотор Сич отправляла ей запчасти для капитального ремонта нескольких типов авиационных двигателей. Эта китайская компания давно сотрудничает с Ростехом.

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Оксана Житнюк

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