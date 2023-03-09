Журналисты "Схем" получили доступ к неопубликованным ранее записям разговоров бывшего президента запорожского завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, в которых он жаловался на российские обстрелы, но продолжал сотрудничать с оккупантами.
"Народ возмущается, народ ждал освободителей, а пришли, б**ть, оккупанты <…> Били уже второй раз по нам. Так что все это болтовня, что мирное население не надо трогать. Все это **йня на постном масле", – пожаловался Богуслаев российскому генерал-полковнику в отставке, председателю совета директоров московской компании "Двигатели "Владимир Климов – Мотор Сич" Анатолию Ситнову.
Также он рассказал о мародерстве россиян в Украине: "Зашли ребята ваши – грабеж страшный. Даже я не думал, что такое будет".
После прилета российской ракеты "Искандер" на территорию Мотор Сичи Богуслаев звонил в РФ с жалобами и просил не бить по Запорожью, так как в областном центре якобы нет украинских войск. В РФ "услышали" Богуслаева и сказали, что оберегают завод "как зеницу ока".
Полномасштабная война РФ против Украины не заставила Богуслаева пересмотреть свои взгляды и перестать вести бизнес с оккупантами, о чем он также вел разговоры в опубликованных журналистами записях.
В частности, в августе 2022 года Богуслаев обсуждал тайный план для реализации схемы поставок двигателей в РФ через Китай со своим подчиненным – начальником департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегом Дзюбой.
Журналисты считают, что китайская компания, о которой шла речь в разговорах, – это, вероятно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp. В апреле 2022 года Мотор Сич отправляла ей запчасти для капитального ремонта нескольких типов авиационных двигателей. Эта китайская компания давно сотрудничает с Ростехом.
- В 2019 году вышли расследования, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к вертолетам ВС РФ. По новым данным, их поставляли РФ даже после полномасштабного вторжения. В начале полномасштабного российского вторжения Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым он имел доступ, чтобы они не достались украинским военным.
- 22 октября 2022 года СБУ задержала директора Мотор Сичи Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия, объявив им о подозрениях, в том числе в госизмене.
- 24 октября Богуслаева арестовали без права на залог.
- Также у Богуслаева нашли недвижимость в Москве.
- В феврале 2023-го Богуслаев получил новое подозрение – в содействие террористической деятельности в связи с работой филиала в Снежном в условиях оккупации.
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