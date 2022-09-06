Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник заявил, что жесткие бои на фронте продолжаются на многих участках фронта, но не стал вдаваться в подробности.

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"Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это почти 1300 км активных боевых действий. И просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других якобы забывают. Хотя наши воины по многим направлениям абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны", — сказал Зеленский.



Он особо отметил и поблагодарил бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, которые героически сдерживают врага на Донецком направлении, а также военных из противовоздушной обороны.

"Только за первую половину сегодняшних суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России и спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" – молодцы, ребята", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал состоявшееся 6 сентября заседание ставки Верховного главнокомандующего. "Максимально быстро и точно решаем все вопросы, связанные с продвижением наших Вооруженных Сил, уничтожением оккупантов", — заявил по этому поводу Зеленский.

Украина официально не сообщает о ходе контрнаступления в Херсонской области. В ВСУ говорят только, что продолжаются позиционные бои, а названия освобожденных населенных пунктов не сообщаются, чтобы по ним не "прилетело".

4 сентября стало известно, что Украина освободила из-под оккупации поселок Высокополье на севере Херсонской области.

Владимир Зеленский в своем обращении в тот день сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

6 сентября в ОК "Юг" подтвердили, что Вооруженные Силы Украины освободили некоторые населенные пункты во время контрнаступления в Херсонской области.

Андрій Водяний

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