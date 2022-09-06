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"Наши воины абсолютные молодцы". Зеленский заявил о жестких боях на разных участках фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 23:20
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник заявил, что жесткие бои на фронте продолжаются на многих участках фронта, но не стал вдаваться в подробности.

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"Жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это почти 1300 км активных боевых действий. И просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других якобы забывают. Хотя наши воины по многим направлениям абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны", — сказал Зеленский.

Он особо отметил и поблагодарил бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, которые героически сдерживают врага на Донецком направлении, а также военных из противовоздушной обороны.

"Только за первую половину сегодняшних суток удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России и спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" – молодцы, ребята", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал состоявшееся 6 сентября заседание ставки Верховного главнокомандующего. "Максимально быстро и точно решаем все вопросы, связанные с продвижением наших Вооруженных Сил, уничтожением оккупантов", — заявил по этому поводу Зеленский.

Андрій Водяний
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война Владимир Зеленский﻿ контрнаступление
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