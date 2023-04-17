Национальная гвардия опубликовала видео тренировок добровольцев из штурмовой бригады "Спартан", которая входит в "Гвардию наступления".

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В Нацгвардии подчеркивают, что добровольцы проходят ту же подготовку, что и все контрактные военнослужащие, но с большим уклоном в базовые навыки, "начиная от тактико-технических характеристик оружия, снаряжения магазинов до тех упражнений, которые выполняют контрактные военнослужащие, проходящие службу в подразделении около трех-четырех лет".