Нацгвардия показала тренировку штурмовой бригады "Спартан" из Гвардии наступления: видео
Национальная гвардия опубликовала видео тренировок добровольцев из штурмовой бригады "Спартан", которая входит в "Гвардию наступления".
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В Нацгвардии подчеркивают, что добровольцы проходят ту же подготовку, что и все контрактные военнослужащие, но с большим уклоном в базовые навыки, "начиная от тактико-технических характеристик оружия, снаряжения магазинов до тех упражнений, которые выполняют контрактные военнослужащие, проходящие службу в подразделении около трех-четырех лет".
- 2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
- Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.
- Добровольцы штурмовых бригад "Гвардии наступления" готовятся на полигонах к освобождению временно оккупированных территорий.
- В НГУ убеждают, что в бой будут отправлять только после серьезной подготовки.